Arsenal, Aubameyang'la 2023'e kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aubameyang, "Bu özel kulübe imza atmakta asla şüphe etmedim. Arsenal efsanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Arsenal'ın 2018 yılında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Aubameyang, İngiliz kulübünde 111 maça çıktı ve 72 gol kaydetti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı. Tecrübeli forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.
Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Ekuban'ın MR'ı çekildi. Oyuncudan kötü haber geldi...
Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia'dan Gregore için temaslar başladı.
Süper Lig'de yeni sezona 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlılar, tecrübeli futbolcuya teklifini iletirken Mehmet Ekici'den cevap bekliyor.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.