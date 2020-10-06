Arsenal, Atletico'dan Thomas'a 50 milyon euro ödedi

Transferin son gününde Arsenal, büyük bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna kattı.
Atletico Madrid, Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncu için serbestkalma bedeli olan 50 milyon euroyu ödediğini duyurdu.
Atletico Madrid altyapısından yetişen Ganalı futbolcu, 2015'te profesyonel olduktan sonra Atletico Madrid'de 188 maça çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
THOMAS YERİNE TORREIRA
Atletico Madrid, Thomas Partey'i gönderdikten sonra Arsenal'den Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.
Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.
Fenerbahçe'de Altay'ın yeni sezonla birlikte performansının yükselmesindeki en büyük rol sahibi kaleci antrenörü Michael Kraft.