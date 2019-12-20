Arsenal, Arteta ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski oyuncuları Mikel Arteta'yı tkenik direktörlüğe getirdi ve 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Unai Emery'nin görevine son vermesinin ardından Fredrik Ljungberg ile çalışan Arsenal, İsveçli hocanın performansından memnun kalmayınca Arteta'da karar kıldı.

Arteta imza sonrasında ilk açıklamasında, "Arsenal'de ilk hedefim, tüm dünyadaki Arsenal taraftarlarının bizden beklediği akıcı ve atak futbolunu oyuncuların oynamasını sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Arsenal, Mikel Arteta için Manchester City'ye 2 milyon sterlin tazminat ödedi.