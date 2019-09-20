Arsenal Almanya'da farklı kazandı! İşte gecenin sonuçları

Arsenal’de galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Joseph Willock, 85’te Bukayo Saka, 87’de de Aubameyang attı.

Ev sahibi ekipte Dominik Kohr, 79. Dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

İngiliz temsilcisinde Mesut Özil kadroda yer almadı.

Grupta oynanan diğer maçta Standart Liege de evinde Vitoria Guimaraes’i 2-0 ile geçti.



Günün ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

- B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

- C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

- D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

- E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

- F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3 (TRTSPOR)