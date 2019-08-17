Arsenal 10 yıl sonra Premier Lig'e 2'de 2 yaparak başladı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Burnley'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Arsenal, karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Cani Cabellos'un asistinde Lacazette, topu ağlara gönderdi ve takıma 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
Dakikalar 43' gösterdiğinde Burnley, Ashley Barnes'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Ev sahibi Arsenal, 64. dakikada Dani Cabellos'un 2. asistinde Aubameyang'ın şık vuruşunda skoru 2-1'e taşıdı. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran ev sahibi ekip, maç fazlasıyla Premier Lig'de zirveye oturdu. Burnley ise yine maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.
Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Burnley ise Wolwes'a konuk olacak.
10 YIL SONRA İLK
Öte yandan Arsenal, 2009 yılından bu yana ilk Premier Lig'de 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.
Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.
Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.
Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, takımının La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti.