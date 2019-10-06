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'Arnavutluk maçı final'

'Arnavutluk maçı final'

Güneş: “Gideceğimiz yolda en büyük engel, Arnavutluk karşılaşması. Arnavutluk, herkesin beklediğinden daha farklı bir takım. Fransa karşılaşması şu anki konumumuzu gösterecek bir maç olacak.”

AKŞAM

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı, tribün desteği istedi. İşte Güneş’in mesajları: “Asıl hedefimiz gruptan çıkmak olduğu için kimi, nasıl ve nerede yendik olayına bakmıyoruz. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile bir final maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. Belki orada kazandığımızda grup birincisi olarak çıkabiliriz. Beraberlikte gruptan ilk ikide çıkma şansımız çok büyük olacaktır.

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Arnavutluk da son dört maçın üçünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda’yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk’tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz.”

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