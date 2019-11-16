Arnavutlar son maça özel olarak hazırlanıyorlar! 'Fransa'da yapılanları unutmadık'

TM Dijital Haber Merkezi

EURO 2020 Elemeri’nde 9 maç sonunda 13 puan toplayan ve yarın Arena Kombetare Stadı’nda Fransa’yı ağırlayacak olan Arnavutluk Milli Takımı’nda futbolcuların bir hayli hırslı olduğu öğrenildi.

İLK MAÇTA MİLLİ MARŞ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Eylül ayında oynanan ve 4-1 biten Fransa – Arnavutluk maçında önce Andorra’nın milli marşını, ardından ‘Ermenistan’dan özür dileriz’ anonsu yaptıktan sonra bu sefer de Ermenistan milli marşını çalan Fransızlar seremonide Arnavutluk Milli Takım oyuncularının sinirlerini bozarken, ‘doğru marş çalınana kadar maça çıkmayacağız’ diyerek yaşanan duruma tepki gösteren Arnavutların 7 dakika sonra sahaya girmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

EVİNDE SADECE TÜRKİYE'YE GOL ATAMADI

İlk maçta derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşayan Arnavutluk Milli Takım oyuncularının bu maça özel olarak hazırlandığı ifade edilirken, Fransa’nın Arena Kombetare’den kolay kolay çıkamayacağı belirtildi. Daha önce İzlanda’yı evinde 4-2 yenen Arnavutluk’ta, futbolcular Fransa karşılaşmasını vitrin olarak görürken, grupta evinde oynadığı 4 maçta sadece Türkiye’ye gol atamayan Edoardo Reja’nın güçlü rakibinden en az 1 puan koparacağı bildirildi.