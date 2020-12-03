Armin Hodzic: İnşallah ben gol atmaya, takım da kazanmaya devam eder

Yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde çıktığı ilk maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Bosna Hersekli Armin Hodzic de, Beşiktaş karşısında takımının en önemli silahı olacak. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Hodzic'in Süper Lig'de gol attığı 2 maçta da Kasımpaşa mağlup olmadı.
Son Gençlerbirliği maçında takımının attığı iki golde imzası olan Hodzic, yaptığı açıklamada "Bununla ilgili çok mutluyum. İnşallah ben gol atmaya, takım da kazanmaya devam eder" diye konuştu.
"İKİ TARAF İÇİN DE ZOR VE GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"
Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiğini ifade eden Hodzic, "Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını seyrettim. O iki maçta da oldukça iyi ve formda bir görüntü verdiler. Ben yarın iki taraf için de zor ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz maç maç ilerliyoruz. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maç özelinde de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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