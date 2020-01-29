Arma farklı acı aynı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’ı ziyaret etti. Kasapoğlu, anlamlı açıklamalar yaptı.

AKŞAM

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte G.Saray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı Umut, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan ve F.Bahçeli Hasan Ali, Elazığ’a gitti. Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarma adına çok önemli adımlar attık. Sporcu arkadaşlarımızla birlikte armaların farklı olmasının, yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyoruz” dedi. Kasapoğlu, “Gerek bakanlığımızın spor tesisleri gerek devletimizin tüm kurumlarıyla inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız” yorumunda bulundu. Selçun İnan, “Ülke olarak bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.