Arjen Robben'in sezon sonunda Çin veya ABD'ye gideceği iddia edildi

35 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Bayern Münih'ten yeni bir kontrat teklifi almaması üzerine menajeriyle kendisine yeni kulüp aradığı belirtildi. Kariyerinin son kontratını yapacağı yazılan Robben'in, ABD veya Çin'e giderek 'büyük' bir kotrat imzalamak istediği bilgisi verildi.

ABD'de büyük kontratlar için özel kural bulunması nedeniyle Arjen Robben'in Çin'e gitmesinin daha büyük bir ihtimal olduğu kaydedildi.

Bayern Münih ile 305 maça çıkan Arjen Robben, 143 gol atıp 101 asist yaptı ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.

(Sporx)