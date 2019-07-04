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Arjen Robben futbolu bıraktı

Arjen Robben futbolu bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in sözleşme yenilemediği Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Emekliliğini "Son haftalarda çok düşündüm. Şüphesiz kariyerimin en zor kararı." ifadesiyle duyuran Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 606 maça çıkan Robben, 210 kez rakip fileleri havalandırdı.

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