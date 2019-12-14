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  3. Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi kariyerini noktaladığını açıkladı

Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi kariyerini noktaladığını açıkladı

Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi kariyerini noktaladığını açıkladı

Bir döneme damga vuran Arjantinli yıldız golcü Ezequiel Lavezzi 34 yaşında futbolu bıraktı.

Futbol dünyasından bir yıldız daha kaydı. Arjantinli golcü Ezequiel Lavezzi kariyerini noktaladığını açıkladı.

Napoli ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Hebei China Fortune'da top koşturan Lavezzi futbolu bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan 34 yaşındaki yıldız golcü, ''Hayatın bana verdiği en mükemmel döneme veda ediyorum. Bu macera boyunca yanımda olanlara sonsuz teşekkürler'' ifadelerini kullanarak emekliliğini duyurdu.

Boca Juniors altyapısından çıkan ve Estudiantes, Genoa, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint-Germain ve Hebei China Fortune formaları giyen Lavezzi, Arjantin Milli Takımı formasını da 51 kez sırtına geçirdi.


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