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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 19:10
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Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

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Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.

Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo forması giyen Adolfo Gaich, transferde Galatasaray'ın radarında yer almaya devam ediyor.

Sporx'in haberine göre 21 yaşındaki genç golcü için Galatasaray'ın yanı sıra, Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United da devreye girdi.

Aynı zamanda Inter, PSG, Atalanta gibi kulüplerin girişimleri olmasa da oyuncuyu takip ettiği biliniyor.

21 yaşındaki Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile çıktığı 13 resmi maçta, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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