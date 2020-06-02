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NBA efsanesi hayatını kaybetti NBA efsanesi hayatını kaybetti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Dört büyüklerde bek'lenen kriz Dört büyüklerde bek'lenen kriz Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.

2 milyon Euro'ya G.Saray'a geliyor 2 milyon Euro'ya G.Saray'a geliyor Belçika basını, Kortrijk'in 21 yaşındaki Nijaryalı golcüsü Terem Moffi için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Haber detayında Sarı-Kırmızılıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.