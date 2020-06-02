Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo forması giyen Adolfo Gaich, transferde Galatasaray'ın radarında yer almaya devam ediyor.
Sporx'in haberine göre 21 yaşındaki genç golcü için Galatasaray'ın yanı sıra, Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United da devreye girdi.
Aynı zamanda Inter, PSG, Atalanta gibi kulüplerin girişimleri olmasa da oyuncuyu takip ettiği biliniyor.
21 yaşındaki Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile çıktığı 13 resmi maçta, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.
Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Belçika basını, Kortrijk'in 21 yaşındaki Nijaryalı golcüsü Terem Moffi için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Haber detayında Sarı-Kırmızılıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor.