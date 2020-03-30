Arjantinli futbolcunun büyük acısı

Şenes Erzik açıkladı... İşte Süper Lig'in akıbeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Önceliğimiz ligleri bitirmek. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erzik, konuyla ilgili "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok şey konuşuluyor ancak liglerin tescil edilmesi mümkün değil." diyerek liglerin devan edeceğinin sinyalini verdi.