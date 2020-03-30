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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 07:21
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 07:22

Arjantinli futbolcunun büyük acısı

Arjantinli futbolcunun büyük acısı

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Arjantinli kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un kız arkadaşı, aracını kullandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Velez Sarsfield'da oynayan Arjanyinli kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un kız arkadaşı Melody Pasini geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Pasini'nin aracını kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği ve kontrolden çıkan aracın park halindeki bir araca çarparak kaza yaptığı belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Melody'nin kazasında görgü tanıkları aracın şeridinden çıktığına gördüklerini ve kazanın gerçekleştiğini anlattı.

Genç kadının çocukluğundan beri kalp sorunları yaşadığı da haberlerde yer aldı.

Centurion'un kulübü Velez Sarsfield da aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Melody Pasini'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı.

Görgü tanıklarının çektiği Melody Pasini'nin kaza yapan aracının fotoğrafı: 

(Sporx)

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