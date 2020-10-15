Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.
Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.
Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Emre Mor, İspanya'da gösterdiği performansla manşetlerde.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin'in Amerika'ya transfer kapısı kapandı.
Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin açıklamalarda bulundu.