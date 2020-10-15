Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar için ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'nın kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi sözleri

Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.