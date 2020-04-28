Arjantin'de iptal kararı

SPOR GÜNDEMİ

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket 'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

Adeta bir Brezilya dizisi! Evden kovdu... Adeta bir Brezilya dizisi! Evden kovdu... Paris Saint-Germen'in yıldız futbolcusu Neymar, annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan biseksüel olduğu için ayrıldığı iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Ramos'un, Neymar'ın aşçısıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun Ramos'u evden kovduğu belirtildi.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.