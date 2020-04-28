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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 00:57
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  • 28 Nisan 2020 Salı 00:57

Arjantin'de iptal kararı

Arjantin'de iptal kararı

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Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, koronavirüs salgını deneni ile liglerin iptal edildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu. Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.

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