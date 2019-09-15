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  3. FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası 2019 saat kaçta? Arjantin İspanya maçı hangi kanalda?

FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası 2019 saat kaçta? Arjantin İspanya maçı hangi kanalda?

FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası 2019 saat kaçta" Arjantin İspanya maçı hangi kanalda"

Arjantin İspanya maçı hangi kanalda? sorusu basketbol severler tarafından arama motorunda araştırılıyor. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya karşı karşıya geliyor. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği final maçı için nefesler tutuldu. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Arjantin İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

 

Arjantin İspanya maçı hangi kanalda? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin ve İspanya basketbol severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Organizasyonda E Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız, 3 maçta 1 galibiyet elde etmiş ve ikinci tura çıkamamıştı. Gözler şimdi Basketbol Dünya Şampiyonası'nda. Arjantin İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? diye merake diyorsanız işte yanıtı..

ARJANTİN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arjantin İspanya maçı bugün saat 15:00’te Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak. Karşılaşma NTV ekranlarından ve Bilyoner.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

SKORLAR NASIL?

İspanya, Arjantin'e karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda rakibine ort. 91.75 sayı ile oynayarak 17.5 sayı fark attı.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalyada kalmıştı.

TÜRKİYE OLİMPİYAT ELEMELERİNE KATILACAK

Organizasyonda E Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, 3 maçta 1 galibiyet elde etmiş ve ikinci tura çıkamamıştı.

Klasman maçlarının ilkinde Karadağ'ı 79-74 yenen, ikincisinde Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olan milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılma hakkı kazanmıştı.

 

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