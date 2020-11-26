Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Maradona jesti

Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Armando Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti.
Yapılan resmi açıklamada ismi "Copa Liga Profesional" olan turnuvanın adının bundan böyle "Diego Armando Maradona Kupası" adıyla düzenleneceğini açıkladı. Halen devam eden Arjantin Lig Kupası'nın adının da bundan böyle bu isimle anılacağı belirtildi.
Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatı olmadan önce teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia La Plata da bu turnuvada mücadele veriyordu.
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