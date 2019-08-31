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Arjantin farklı başladı

Arjantin farklı başladı

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin, Güney Kore'yi 95-69 yendi.

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin, Güney Kore'yi 95-69 yendi.

Salon: Wuhan

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Carsten Straube (Almanya)

Arjantin: Vildoza 10, Laprovittola 17, Garino 6, Delia 6, Scola 15, Caffaro 5, Campazzo 11, Brussino 6, Fjellerup 3, Deck 12, Redivo, Galizzi 4

Güney Kore: Choi, Junghyun Lee 15, Sunhyung Kim 5, Ra 31, Seounghyun Lee 5, Park, Heo, Jeong 2, Kang 2, Jongkyu Kim 2, Daesung Lee 7

1. Periyot: 22-11

Devre: 43-28

3. Periyot: 71-44

5 faulle çıkanlar: 31.46 Choi (Güney Kore), 33.22 Galizzi (Arjantin)

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