Arjantin farklı başladı
Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin, Güney Kore'yi 95-69 yendi.
Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin, Güney Kore'yi 95-69 yendi.
Salon: Wuhan
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Carsten Straube (Almanya)
Arjantin: Vildoza 10, Laprovittola 17, Garino 6, Delia 6, Scola 15, Caffaro 5, Campazzo 11, Brussino 6, Fjellerup 3, Deck 12, Redivo, Galizzi 4
Güney Kore: Choi, Junghyun Lee 15, Sunhyung Kim 5, Ra 31, Seounghyun Lee 5, Park, Heo, Jeong 2, Kang 2, Jongkyu Kim 2, Daesung Lee 7
1. Periyot: 22-11
Devre: 43-28
3. Periyot: 71-44
5 faulle çıkanlar: 31.46 Choi (Güney Kore), 33.22 Galizzi (Arjantin)