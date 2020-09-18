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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 10:23
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Arif Ölmez'in WhatsApp üzerinden kovulmasının tartışması büyüyor

Arif Ölmez'in WhatsApp üzerinden kovulmasının tartışması büyüyor

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, fikir ayrılığı yaşadığı başkan vekili Arif Ölmez'i WhatsApp üzerinden yöneticilerden yetki isteyerek görevinden aldı.

Başkan Murat Cavcav, yapmış olduğu uygulama ile tepkileri üzerine çeken bir karara imza attı. Başkan vekili Arif Ölmez ile fikirsel ayrılığa düşen Cavcav, tarihte görülmemiş bir karar alarak yöneticilere WhatsApp'tan mesaj atıp, Arif Ölmez'i görevden almak için yetki istedi. Ardından yapılan oylama ile karar defteri yöneticilere tek tek gönderilerek Arif Ölmez'in görevden alındığı tebliğ edildi ve karar defterine yazıldı. Karar defterini tüm yöneticiler imzalarken, kulüp görevlisi karar defterini Arif Ölmez'e götürdü. Arif Ölmez de görevden alındığını karar defterinde gördü ve altına imzasını attı. Ölmez böylece, kendi görevinden alınma kararına imzasını atmış oldu. Ölmez'in yerine başkan vekilliği görevine Mehmet Emin Gür getirildi.

ARİF ÖLMEZ: İSTİFA ETMEYİP, MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM

Başkan vekilliği görevinden alınan Arif Ölmez, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Arif Ölmez, "Rahmetli İlhan Cavcav'ın ruhunu yok etmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Alınan kararlarla ilgili kendimin görevden alınmasına dahi imza attım ama kulübü batağa atmaya çalışanlarla, kulübü batırmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Beni bugün başkan vekili görevinden operasyonla alanlar, sanmasınlar ki Arif Ölmez istifa edecek. Asla istifa etmeyeceğim. Söylediğim gibi kulübü batağa götürmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

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