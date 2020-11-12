  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 18:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel
Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel

Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel

Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden
Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden

Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden

Milli takımdan sevindiren haber geldi
Milli takımdan sevindiren haber geldi

Milli takımdan sevindiren haber geldi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...
Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...

Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.

'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'
'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'

'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Liverpool'da son kurban Joe Gomez
Liverpool'da son kurban Joe Gomez

Liverpool'da son kurban Joe Gomez

Liverpool'un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı. Gomez ile beraber İngiliz ekibinde sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi.

Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişide koronavirüs çıktı
Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişide koronavirüs çıktı

Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişide koronavirüs çıktı

Göztepe, iki futbolcusu ve bir teknik personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.