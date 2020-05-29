Arda Turan'ın, Galatasaray'a dönmesi için bir engel kalmadı

Teknik direktör Fatih Terim'in geri dönmesini istediği Arda Turan'a ocak ayında yönetimden onay çıkmamış, Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, tecrübeli hocaya "Sezon sonunda tekrar değerlendiririz" demişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Transferde bonservisi elinde ve maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray'da Arda'nın yuvaya dönüşünde problem kalmadı. Terim'in tekrar Arda'yı istemesi halinde bu kez yönetimden izin çıkacağı öğrenildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki milli oyuncu, boş mukaveleye imza atmaya hazır.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü için bir engel kalmadı. Yönetim, Fatih Terim'in isteği halinde, Turan'ın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesine sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasını TRT Spor'a değerlendirdi. SüperLig'in kalan haftalarda şifresi yayınlanma iddialarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Gümüşdağ, Bundesliga'da bir maçı televizyondan 30 milyon kişi izleyebiliyor, o yüzden yayıncı kuruluş için enteresan bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir yerlerde artı çıkarmalıyız" sözlerini kullandı.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Bundesliga 2'de 13; Almanya Kupası'nda 3 toplamda 16 golle Almanya'da adından söz ettirmeye başaran Serdar Dursun, Galatasaray'ın radarına girdi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.