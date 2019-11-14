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  3. Arda Turan'ın ara transfer döneminde Başakşehir'den ayrılması gündemde

Arda Turan'ın ara transfer döneminde Başakşehir'den ayrılması gündemde

Arda Turan'ın ara transfer döneminde Başakşehir'den ayrılması gündemde

Başakşehir’de yüksek maliyetine karşın sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan’la ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme geldi.

Başakşehir’de yüksek maliyetine karşın sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan’la ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme geldi.

Barcelona’dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyla yeni kontrat yapılmama kararı alındı. Arda Turan’ın teklif gelmesi halinde devre arasında da Başakşehir’den ayrılmasına izin verileceği gelen haberler arasında.

Bu sezon da ilk 11’de forma şansı bulamayan, 7 maça sonradan dahil olan Arda Turan, skora en ufak bir katkı yapamadı. Maliyeti düşüren Başakşehir’de en yüksek ücreti Arda Turan alıyor.

(Fanatik)


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