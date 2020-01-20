Arda Turan'dan ultrAslan'a yanıt: Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın

Arda Turan, ultrAslan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara cevap olarak 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' cevabını verdi.
İşte Arda Turan'ın o paylaşımı;
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.
Arda Turan, ultrAslan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara cevap olarak 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' cevabını verdi.
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