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  3. Arda Turan'dan Galatasaray hamlesi! Barcelona yönetimi ile görüştü

Arda Turan'dan Galatasaray hamlesi! Barcelona yönetimi ile görüştü

Arda Turan'dan Galatasaray hamlesi! Barcelona yönetimi ile görüştü

Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği günden güne konuşulurken, tecrübeli futbolcudan da flaş bir hamle geldi.

Fatih Terim'in Emre gibi abilik yapması ve takım içindeki gruplaşmaların önüne geçmesi için istediği Arda Turan boş durmuyor. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Katalan kulübünün yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini bildirdi. Zaten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan izin alan Arda'nın, şimdi Katalanlar'dan yanıt beklediği öğrenildi.

(Fotomaç)


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