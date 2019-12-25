Arda Turan'dan Aslan Kral paylaşımı

Ara transferin başlamasına kısa süre kala Arda Turan'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun, "Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken Instagram hesabından paylaştığı gönderiyi, sosyal medyadan Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu.

Buzları eriten hareket

A Milli Takım'da Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde deneyimli çalıştırıcının elini elini öperek buzları eritmişti.

Terim, "Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer" demişti

Terim de maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" demişti.

Bir süredir Arda Turan'ın, Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı yeniden giyebileceği konuşuluyor.

Başakşehir'den yeşil ışık

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ile Başkan Göksel Gümüşdağ da Arda’nın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde kolaylık göstereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: TRT SPOR