Arda Turan'dan anlamlı hareket

Tecrübeli futbolcu, 2,5 yaşındaki Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Ali Eymen'in tedavisi için gerekli yardımın sağlanması için taraftarlar başta olmak üzere herkese çağrıda bulundu.
Ali Eymen'e destek amacıyla imzaladığı formayı satışa çıkaran sarı-kırmızılı futbolcu, yardım yapılacak banka hesaplarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.