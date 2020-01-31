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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 22:33
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 22:42

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

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Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı. Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor. Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın, futbolu bırakması bekleniyor.

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Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı
Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

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