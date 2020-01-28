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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 21:33
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  • 28 Ocak 2020 Salı 22:28

Arda Turan son noktayı koydu!

Arda Turan son noktayı koydu!

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Arda Turan, tartışmalar yaratan Galatasaray transfer haberleri ve teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarının tamamı:

Türk futbolunun değerli üyeleri… Sevgili Galatasaraylılar… Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili üzüntülerimi ve düşüncelerimi açıklama ihtiyacı hissettim.

Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki, hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı kırmızı olunca da, hayatım boyunca hiç bir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de, Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla da iftihar ettim.

Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben Galatasaray Spor Kulübü'ne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum. Ve hep öyle de kalacak.

Arda Turan ismi üzerinden Galatarasay'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım.

Bundan dolayı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun kararını saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim.

Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun İçimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak.

Ve değerli spor kamuoyuna.

Her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta Milli Takımımız olmak üzere sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak.

Saygılarımla

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