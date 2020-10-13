Arda Turan milli arada çalışma temposunu arttırdı

2011'de 13 milyon Euro'luk rekor bedelle Atletico Madrid'e giden ve 2015'te 34 milyon Euro'ya Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan son dönemde hem futbol hem de fizikkondisyon açısından geriye gitmişti.
Yıldız oyuncu 9 yıl sonra döndüğü yuvasında Galatasaray'a en iyi katkıyı vermek adına çok çalışıyor.
Milli arayı yoğun tempolu idmanlarla geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı camiaya 'Eski Arda'yı göstermeyi hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.