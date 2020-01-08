Arda Turan için flaş transfer iddiası! Beckham'ın takımına gidiyor...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, dün Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi. Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var.
Sabah'ta yer alan habere göre, MLS'te Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi. Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.
BEŞİKTAŞ'A MI GİDECEK?
Arda Turan'ın Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialar dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla alevlendi. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ ile Arda Turan'ın bir yemekte çekilmiş fotoğrafı, transfer dedikodularını iyice körükledi. Ancak Beşiktaş, resmi sitesinden bu fotoğrafın eski, haberlerin de gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Öte yandan Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Eğer G.Saray'la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" şeklinde konuştu.
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Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.
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