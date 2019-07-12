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  3. Galatasaray Arda Turan ile her konuda anlaştı

Galatasaray Arda Turan ile her konuda anlaştı

Galatasaray Arda Turan ile her konuda anlaştı

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Arda Turan ile her konuda anlaşırken 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Son dakika haberine göre Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.

Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.

Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

ÖNCE ATLETICO SONRA BARÇA

Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu.

Arda Turan, gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

(Takvim)

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