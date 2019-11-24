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  3. Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor"

Başakşehir’in yıldızı önceki akşam maç öncesi Terim’in elini öpüp buzları eritirken, “Arda ara transfer döneminde Galatasaray’a dönecek” iddiaları konuşulmaya başlandı.

STAR

TEKNİK Direktör Fatih Terim bir süredir ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli hamleler yapılacağının sinyallerini veriyordu. Önceki akşam oynanan Başakşehir karşılaşmasında Arda Turan’ın bir süredir arasının bozuk olduğu Terim’in elini öpüp buzları eritmesi yeni bir iddianın ortaya atılmasına neden oldu. Özellikle Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bir dönem Galatasaray’da büyük başarılara imza atan Arda’nın yeniden yuvaya döneceğini konuşmaya başladı. Sosyal medyada “Ocak ayının ilk bombası Arda Turan olacak” iddiaları ortaya atılıyor.


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