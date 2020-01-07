Arda Turan Galatasaray'a imza atarsa bedavaya oynayacak

TM Dijital Haber Merkezi
Az önce sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan ve Başakşehir’le bağlarını koparan Arda Turan’da flaş gelişmeler yaşanırken, tecrübeli futbolcunun menajerinden de dikkat çekici bir açıklama geldi.
"ARDA TURAN 1 LİRA BİLE ALMAYACAK"
“Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim ifadeleri kullanan” Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut oyuncusu hakkında “Eğer Arda Galatasaray’a gelirse 1 lira bile para almayacak, bedavaya oynayacak” ifadelerini kullanırken, iki taraf arasında henüz bir görüşme gerçekleşmediği fakat Arda’nın masaya oturmaya hazır olduğu bildirildi.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht önemli ifadeler kullandı.
Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerlendirmelerde bulunan Ozan Tufan, amaçlarının 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.