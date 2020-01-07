Arda Turan Galatasaray'a imza atarsa bedavaya oynayacak

Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Az önce sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan ve Başakşehir’le bağlarını koparan Arda Turan’da flaş gelişmeler yaşanırken, tecrübeli futbolcunun menajerinden de dikkat çekici bir açıklama geldi.

"ARDA TURAN 1 LİRA BİLE ALMAYACAK"

“Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim ifadeleri kullanan” Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut oyuncusu hakkında “Eğer Arda Galatasaray’a gelirse 1 lira bile para almayacak, bedavaya oynayacak” ifadelerini kullanırken, iki taraf arasında henüz bir görüşme gerçekleşmediği fakat Arda’nın masaya oturmaya hazır olduğu bildirildi.