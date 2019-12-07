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  3. Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray’ın kendisine teklifte bulunması durumunda eski yuvasına dönebilmek için boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ortaya çıktı.

Arda Turan, Galatasaray’a mı dönüyor? Cim-Bom’un, Türk Telekom Stadı’nda Medipol Başakşehir’le oynadığı lig maçı öncesi Fatih Terim’in yanına giderek eski hocasının elini öpüp aradaki buzları eriten 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Ocak ayındaki ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı takıma dönme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi. Şu ana kadar Galatasaray’ın Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığı ancak Fatih Terim’in onayı ile böyle bir adım atılması durumunda Arda’nın dünden razı olduğu ortaya çıktı. Başakşehirli yıldızın, “Galatasaray’dan teklif gelirse boş sözleşmeye imza atmaya hazırım” dediği öğrenildi.

(Star)


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