Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7575
  • 6,3957
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Arda Turan, Galatasaray için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan, Galatasaray için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Arda Turan, Galatasaray için boş mukaveleye imza atmaya hazır

Fatih Terim ile ardaki buzları eriten Arda Turan, Galatasaray için boş mukaveleye imza atmaya hazır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan'ın sarı kırmızılı takıma dönmesi artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına eski hocasına sarılarak elini öptü ve aradaki buzlar eridi. Bu görüntüden sonra Arda'nın Ocak'ta Galatasaray'a dönme olasılığı günden güne konuşmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımda Muslera dışında aidiyet duygusu güçlü olan futbolcunun kadroda kalmaması da artık kulüp içinde zaaf yaratan nokta olarak teşhis edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in onayı ve talebi halinde ise ocak ayında Arda Turan için düğmeye basılacak.

Şu ana kadar Arda Turan'a, Galatasaray kulübünden bir teklif ya da girişim bulunmazken sarı kırmızılı takımın eski  kaptanının dönmek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın teklif yapması halinde Arda Turan'ın boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

(Futbol Arena)


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>İngiliz polisi, dün gece Londra´dan Essex´e hareket eden trende 24 yaşındaki bir kadının, iki erk

Londra´da Trende Erkek Yolcuları Taciz Eden Kadın Gözaltına Alındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Osmaniye'de yakalandı! 5 milyon dolar değerinde

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları