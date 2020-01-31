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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 14:32
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 14:32

Arda Turan, Filipe Luis'in takım arkadaşı oluyor

Arda Turan, Filipe Luis'in takım arkadaşı oluyor

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Uzun süredir Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oluyor. Arda Turan'ın Atletico Madrid'den arkadaşı Filipe Luis'in bu transferde büyük oynuyor...

Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor. İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan ancak sarı-kırmızılı yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan Brezilya'ya transfer oluyor.

33 yaşındaki futbolcu Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Filipe Luis etkisi

Arda Turan'ın Flamengo'ya transferinde Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Filipe Luis'in yardımcı olduğu öğrenildi. Filipe, Arda'nın Atletico Madrid döneminde en yakın arkadaşıydı.

Daha önce çıkan transfer haberlerinde Brezilya'nın bir diğer büyük kulübü Sao Paulo'nun da Arda ile yakından ilgilendiği iddia edilmişti.

Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

(Fanatik)

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