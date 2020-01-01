Arda Turan, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in arasını açtı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Turan, Galatasaray'a dönmek için gün sayıyor. Ancak yıldız futbolcunun Sarı- Kırmızılı kulüpte kriz çıkardığı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in Arda nedeniyle gerilim yaşadığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre tecrübeli yıldız, Fatih Terim'le görüşerek Galatasaray'a dönüşü konusunda anlaştı. Ancak Cengiz'in bu gelişmeden habersiz olduğu öğrenildi.

TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Başkan Cengiz'in hem kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmesine sinirlendiği hem de Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

BİR ARAYA GELECEKLER

Önümüzdeki günlerde Terim ve Cengiz'in bir araya gelerek ara transfer çalışmalarını masaya yatırması bekleniyor. Bu görüşmede Arda Turan'ın durumu da görüşülecek.

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim elini öpen Arda'nın Galatasaray'a dönüşüne onay verdi. Ancak bu kez de yönetimle arasında kriz çıktı.

Bedelsiz olarak Galatasaray'a gelecek olan Arda Turan boş mukaveleye imza atacak.

YORUM: ERMAN TOROĞLU

"Arda Turan ile Burak Yılmaz, Fatih Terim'in kariyeri ile oynayan iki isimdir Milli Takım'da. Ve Milli Takım'da Terim'in kimyasını bozarak yapılmayacak hataları yaptıran iki adamdır Arda ile Burak. Bütün bunlardan sonra Terim, Arda'nın dönüşüne 'evet' derse ayağına kurşun sıkmış olur, hatta beynine."

(Takvim)