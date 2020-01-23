Arda Turan beklemede

AKŞAM
BAŞAKŞEHİR’LE sözleşmesini fesheden ve G.Saray’dan haber bekleyen Arda Turan’a Flamengo talip oldu. Brezilya ekibi, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunarken tecrübeli oyuncu Galatasaray’dan bir olumlu gelişme beklediği için henüz yanıt vermedi. Teknik Direktör Fatih Terim, eski oyuncusunu istediğini dile getirmişti. Ancak, bazı yöneticiler ve taraftarların bir bölümü bu transfere kesinlikle karşı çıkıyordu. Öte yandan İspanya basınında çıkan haberlere göre; Flamengo sadece Arda Turan’la ilgilenmiyor. Sağ bek mevkisi için de arayışlarını sürdüren Sambacılar, Galatasaray’dan Mariano veya Beşiktaş’tan Douglas için kolları sıvadı. Douglas’ın sakatlığı sürdüğü için bu ismin Mariano olması bekleniyor. Zaten Linnes’in dönüşü sonrasında yönetim onunla yolları ayırmak istiyordu.
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
MAX Kruse, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün sayıyor...
Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.
İsviçreli sol bekle ve Milan’la her konuda anlaşan Fenerbahçe, TFF’nin lisans talimatını beklemeye başladı. Olumlu yanıt geldiği an resmi imzalar atılacak.
SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.
Kırmızı-Siyahlılar, Cengiz Ünder için Roma ile temaslarını sıklaştırdı. Görüşmeler son sürat devam ediyor.