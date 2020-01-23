Arda Turan beklemede

33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR’LE sözleşmesini fesheden ve G.Saray’dan haber bekleyen Arda Turan’a Flamengo talip oldu. Brezilya ekibi, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunarken tecrübeli oyuncu Galatasaray’dan bir olumlu gelişme beklediği için henüz yanıt vermedi. Teknik Direktör Fatih Terim, eski oyuncusunu istediğini dile getirmişti. Ancak, bazı yöneticiler ve taraftarların bir bölümü bu transfere kesinlikle karşı çıkıyordu. Öte yandan İspanya basınında çıkan haberlere göre; Flamengo sadece Arda Turan’la ilgilenmiyor. Sağ bek mevkisi için de arayışlarını sürdüren Sambacılar, Galatasaray’dan Mariano veya Beşiktaş’tan Douglas için kolları sıvadı. Douglas’ın sakatlığı sürdüğü için bu ismin Mariano olması bekleniyor. Zaten Linnes’in dönüşü sonrasında yönetim onunla yolları ayırmak istiyordu.