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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:49
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:02

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu: Ne geldiyse başımıza adamlıktan geldi

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu: Ne geldiyse başımıza adamlıktan geldi

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Milli Futbolcu Arda Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında Serdar Gökalp ile Serdar Yayında programına konuk oldu. Turan, karantina günlerini ve kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Serdar Yayında programında Arda Turan, Serdar Gökalp'in konuğu oldu. İşte Milli Futbolcu ile gerçekleştirilen keyifli sohbetten satır başları...

Yayından önce hastanede olduğunu söyleyen Arda Turan, maske dağıtımında olduğunu ve 7 hastaneye maske dağıttıklarını söyledi. Turan, hastanedeki doktorları ve sağlık çalışanlarını görünce bizim yaptıklarımızın onların yanında aslında hiçbir şey olduğunu sözlerine ekledi.

S.GÖKALP : Karantina günlerin nasıl geçiyor?

A. TURAN: Oğlum ile daha çok vakit geçirebiliyorum. Eşime evde yardımcı oluyorum. Mesela, oğlumun duşunu annesi aldırdı bende giyindirdim. Bu şekilde evde iş bölümü yapmaya başladık. Ayrıca günlük sporumu yapıyorum. Antrenman yapmaya çalışıyorum ama gerçek antrenmanın yerini tabiki tutmuyor.

S.GÖKALP : Sokağa çıkma yasağına uymayanlara söylemek istediğin bir şey var mı?

A. TURAN: Bu dönemde kendimizden ve alışkanlıklarımızdan daha fazla fedakarlık yapmamız sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece kendimizi değil etrafımızdakileri riske atmamamız için söylenenlere uymamız lazım.

S.GÖKALP : İyi bir oyun konsolu oyuncusu olduğun söyleniyor, doğru mu?

A. TURAN: Doğru aslında ama uzun zaman önce oynamayı bıraktım. 2009-2010 gibi. Artık NBA oynamak daha keyifli geliyor.

S.GÖKALP : Herhangi bir bilgisayar oyununda kendinle gol atmaya çalıştın mı?

A. TURAN: Kendimin özelliklerini bildiğim ve çok süratli olmadığım için kendimle gol atmaya çalışmadım. Sadece arkadaşlarımı izlerken bana torpil yaptıklarını gördüm.

S.GÖKALP: Eve gidince oyunda senin adamlığını 100’den 110’a çıkaracağım.

A.TURAN: Aman öyle deme. Ne geldiyse başımıza adamlıktan geldi zaten.

S.GÖKALP: Unutamadığın bir gol var mı?

A. TURAN: Çok var ama İsviçre maçında attığım gol, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığım gol ve Real Madrid deplasmanında attığım gol diyebilirim.

S.GÖKALP: Futbolcu olmasaydın hangi spor branşını tercih ederdin?

A. TURAN: Tenisçi olmak çok isterdim. Arada oynuyorum ve çok seviyorum. Ayrıca, iyi bir tenis izleyicisiyimdir.

S.GÖKALP: Şuan seninle aynı mevkide oynayan ve yetenekli bulduğun oyuncular var mı?

A. TURAN: Liverpool'dan Mane çok yetenekli ve hızlı, Sterling'de öyle. Orta saha oyuncusu olarak Kevin De Bruyne, çok özel bir oyuncu fizik kalitesi ayağı çok iyi ve şut atabilen bir oyuncu. Bu isimler daha çok ilgimi çekiyor.

S.GÖKALP: Öğrencilik hayatın boyuncu hiç okuldan kaçtın mı?

A. TURAN: Evet kaçtım ama çok iyi bir öğenciydim. Orta okulda okul birinciliklerim var. Çok enteresan bir haylazlığımda vardı. Okul takımında oynuyordum, kooparatif kolu başkanıydım, kantin işletiyordum. Kantin işletmeciliğininde çok güzel bir yanı vardı. Hesabı yapacağım diye son derslere girmiyordum.

S.GÖKALP: Son olarak #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında dinleyicilerimizden senden hareketi yapmalarını isteyceğimiz bir hareket bırakır mısın?

A. TURAN: Tabiki, top sektirir gibi çorap sektirme hareketi 3 set 10 tekrar şeklinde yapabilirler.

Serdar Gökalp; izleyicilerden gelen soruları da Arda Turan’a aktardı. Bir izleyicinin ‘’Şampuan bittiği zaman kutusunun içine su katıyor mu?” sorusu üzerine;

A. TURAN: Yüzde yüz… Hakkını sonuna kadar veririm. Amatör futbolculuktan, altyapıdan geliyorum. Eskiden bir şampuanı sonuna kadar kullanırdık. Suyu doldur devam et. Yoksa şampuan mı dayanır altyapıda.

Serdar Gökalp; hafta içi her gün 22:00 – 01:00 saatleri arası milli sporcularımızı konuk ederek #EvdeKalHareketsizKalma demeye devam ediyor.

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Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

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