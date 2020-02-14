Arda Turan, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds'e transfer oluyor

Ani bir kararla Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’a transfer olmak için son dakikaya kadar beklemesine rağmen sarı kırmızılı yönetimin vetosuna takılan Arda Turan’a Japonya’dan teklif geldiği öğrenildi.
ARDA TURAN JAPONYA'YA SICAK BAKIYOR
Şu anda Barcelona’nın futbolcusu olarak görünmesine rağmen Katalan ekibinin kesinlikle düşünmediği tecrübeli oyuncuya Urawa Reds’in talip olduğu ortaya çıkarken, Arda Turan’un bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Damiao, İniesta, David Villa, Vermaelen, Jo gibi ünlü yıldız futbolcuların top koşturduğu ligde mücadele etmeye hazırlanan Arda’nın geçtiğimiz sezon J1’i kötü bir yerde bitiren Urawa Reds’le görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, Japon yöneticilerin 2014 yılındaki başarıyı yeniden tekrarlamak için iyi bir kadro kurmayı planladıkları bildirildi.
Japonya’da transfer sezonu Mart’ın 27’sine kadar devam edecek.
(Star)
Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.
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