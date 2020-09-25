  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 11:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Arda Turan 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak

Arda Turan 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak

Paylaş

Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Arda Turan, uzun bir süre sonra pazar günü derbi heyecanı yaşayacak. Turan, İspanya’nın Atletico Madrid ekibine transfer olmadan önce son derbisini 30 Nisan 2011 tarihinde Beşiktaş’a karşı oynamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye karşı ise sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda ter dökmüştü.

Arda Turan, pazar günüyle birlikte 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkmış olacak. Arda, Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 12 müsabakada görev aldı. Deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilerin ağlarına tek golünü 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan derbide kaydetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...
F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

F.Bahçe Samatta'yı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve ödenecek bonus...

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!
Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

Transfere böyle engel oldu: Türkiye düşman ülke!

G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!
G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!

G.Saray derbisinde Samatta sürprizi!

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim 5-3 Erol Bulut
Fatih Terim 5-3 Erol Bulut

Fatih Terim 5-3 Erol Bulut

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor
Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor

Beşiktaş golcüsüne bugün kavuşuyor

Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro
F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

F.Bahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon euro

Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor.

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek
3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek

3'ü birden yatarsa Papiss Cisse gelecek

Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'
'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'
'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'

'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.