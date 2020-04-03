Ocak ayında Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve yeni bir takımla anlaşamayan Arda Turan, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu.
Koronavirüs salgını sebebiyle herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Arda Turan, "Bugünler sabır günleri, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatlarını riske atıyorlar, hayatları pahasına çalışıyorlar. Rahmetli olan hastalarımıza Allah rahmet eylesin. Umarım hastalar da çabuk iyileşir. Bizde elimizden gelen sorumluluğu alıyoruz. Bazı insanların bağışıklığı kuvvetli olur çabuk kurtulur. Artık ben değil, biz deme zamanı... Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmamız lazım. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir" dedi.
'3-4 SENE OYNARIM'
Futbol oynamak istediğini söyleyen Turan, "Evde daha çok bisikletle zaman geçiyorum. Uzun süredir saha çalışmalarından uzaktım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Koşu bandıyla çalışıyoruz. Böyle geçirmeye çalışıyorum. Önceliğim sağlımız. Bu halde futbolu düşünmek çok enteresan. Eşim ikinci çocuğumuza hamile. Her şeyde bir hayır varmış demek ki. Hâlâ 3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
Arda Turan'ın en iyi 11'i
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