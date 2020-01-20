'Arda istenmeli'

AKŞAM
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, şunları söyledi: “Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Buna ulaşmak için çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Gereksiz yere pozisyon yokken gol yedik. Sonuçlandırmanın daha başarılı olması lazımdı. İyi oynadık ama daha var mı, var!
AKLIMIZA GELMEZ
Biz maalesef 7-8 puan önde giremiyoruz. Daha önce yaptık. Daha önce başardık. Yine başarırız. Arda Turan konusunda yönetimle sorun yaşamadık. Arda Turan için ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Hatalarının bedelini bir ödemiş bir Arda var. Aileler hataları affeder. Ama Arda’yı sadece teknik heyet değil, bütün camia istemeli. Marcao’nun 2. kırmızıyı görmesini biz söylemeyiz. (Vedat’ın kırmızısı) Aklımıza gelmez bizim. Başkaları da bizi ilgilendirmez. Bir stoper istedik, kendisi gelmedi (Murillo). Stoper alacağız.”
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
REAL Betis, Bayer Leverkusen ve Leicester City Max Kruse’yi istiyor.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.
All-Star 2020’de Kırmızı takım, Beyaz takımı 144-126 mağlup etti. İTÜ’nün yıldızı Archie Goodwin 33 sayı, 6 ribaund, 6 asistle maça damga vurdu. Shane Larkin ise 2 sayıda kaldı...
SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.