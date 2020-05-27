Arda-Falcao A.Ş.

Galatasaray’ın sezon başı kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun da eski takım arkadaşı olan Arda Turan, Kolombiyalı yıldızı kariyerinde en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak görüyor.
Falcao ile Atletico Madrid döneminde çok uyumlu bir görüntü çizen Arda, İstanbul’da da dostluklarını sürdürüyor.
Arda, İspanya’da Falcao’ya birçok gol attırırken, Galatasaray’da da bu uyumu sürdürme hedefinde. Milli futbolcu, daha önce Falcao’ya 9 gol attırmıştı. (Ajansspor)
ARDA’NIN FALCAO’Y ASİST YAPTIĞI MAÇLAR
Avrupa Ligi
Atletico Madrid-Udinese: 4-0
Atletico Madrid-Valencia: 4-2
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: 3-0
La Liga
Atletico Madrid-Racing S.: 4-0
Mallorca-Atletico Madrid: 2-1
Atletico Madrid-Deportivo: 6-0
Atletico Madrid-Valencia: 1-1
Süper Kupa
Atletico Madrid-Chelsea: 4-1
Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.