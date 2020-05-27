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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:19
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Arda-Falcao A.Ş.

Arda-Falcao A.Ş.

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Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın sezon başı kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun da eski takım arkadaşı olan Arda Turan, Kolombiyalı yıldızı kariyerinde en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak görüyor. 

Falcao ile Atletico Madrid döneminde çok uyumlu bir görüntü çizen Arda, İstanbul’da da dostluklarını sürdürüyor. 

Arda, İspanya’da Falcao’ya birçok gol attırırken, Galatasaray’da da bu uyumu sürdürme hedefinde. Milli futbolcu, daha önce Falcao’ya 9 gol attırmıştı. (Ajansspor)

ARDA’NIN FALCAO’Y ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

Avrupa Ligi

Atletico Madrid-Udinese: 4-0

Atletico Madrid-Valencia: 4-2

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: 3-0

La Liga

Atletico Madrid-Racing S.: 4-0

Mallorca-Atletico Madrid: 2-1

Atletico Madrid-Deportivo: 6-0

Atletico Madrid-Valencia: 1-1

Süper Kupa

Atletico Madrid-Chelsea: 4-1

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Arda-Falcao A.Ş.
Arda-Falcao A.Ş.

Arda-Falcao A.Ş.

Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

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