  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 11:49
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 11:49

Araplar kulübü satın aldı, Fenerbahçe o isme talip oldu

Araplar kulübü satın aldı, Fenerbahçe o isme talip oldu

Paylaş

Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncuları elden çıkarmaya hazırlanan Newcastle United'ı yakın takibe aldı. Sarı Lacivertliler, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Newcastle United'ı satın alarak Premier Lig'in en zengin başkanları arasına adını yazdıran Muhammed bin Selman'ın uzun bir süredir Premier Lig'den takım satın alma hayali vardı. Futbol piyasasını değiştirecek bir hamle olarak gözüken bu 'el değişikliği' transfere de yansıyacak.

Muhammed bin Selman'ın transfer bütçesi olarak 200 milyon eurodan fazla ayırdığı iddia ediliyor. İngiliz basını bin Selman'ın yaz ayları için transfere geniş bir bütçe ayırdığını ve Newcastle'ı şampiyonluğa oynayacak bir takım haline getirmek istediğini belirtiyor. Newcastle'ın kadroda geniş çaplı bir revizyona gideceği ve sözleşmesi biten oyuncularla da bu nedenden dolayı devam etmeyeceği kaydediliyor.

Fenerbahçe Manquillo'yu listesine aldı

İngiltere'de gündem olan bu satın alma işlemi, bir yandan da Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. Sarı lacivertli ekip, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu listesine aldı.

Transferde bonservis ücreti ödemek istemeyen ve sözleşmesi bitecek oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu kapsamda Newcastle ile yakın zamanda İspanyol oyuncu için masaya oturması bekleniyor. 

Isla ile yollar ayrılabilir

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Şilili Mauricio Isla yerine sağ bek pozisyonunu Manquillo'ya emanet etmek istiyor. Isla için İtalyan ekibi Parma'nın devrede olduğu öğrenildi. Muhammed bin Selman başkanlığındaki Newcastle'ın ise dünya çapında bir bek alması bekleniyor.

Bu sezon Newcastle'da 13'ü Premier Lig'de olmak üzere 15 maça çıkan Manquillo, 1 asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu, İspanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi. Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi. Marsilya, Liverpool ve Sunderland gibi takımların da formasını giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Geri dönüyor...

title

İrfan Buz: Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'yi Türk futboluna biz kazandırdık

title

Çekya'da ligler 25 Mayıs'ta başlıyor

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası
Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Jose Sosa'ya 2 milyon euro
Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca
AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor
Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.