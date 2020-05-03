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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 22:30
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 22:31

Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor

Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor

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Al Ittihad kulübü Fenerbahçe'ye kiralık verdikleri Garry Rodrigues'ten vazgeçmediklerini açıklarken, 29 yaşındaki futbolcunun geri dönebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübünden resmi açıklama geldi.

Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Ha'ili, katıldığı programda yaptığı açıklamada Garry Rodrigues ile birlikte Sanogo'dan vazgeçmediklerini söyledi. Anmar al-Ha'ili yaptığı açıklamada, "Sanogo ve Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik. Önümüzdeki sene takıma geri dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon iki kez ağır sakatlık geçiren ve bu nedenle beklenen performansı sergileyemeyen Garry Rodrigues, sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlıktan sonra yeniden çalışmalara başlamıştı.

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Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor
Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor

Araplar Garry Rodrigues'den vazgeçmiyor

Al Ittihad kulübü Fenerbahçe'ye kiralık verdikleri Garry Rodrigues'ten vazgeçmediklerini açıklarken, 29 yaşındaki futbolcunun geri dönebileceği belirtildi.

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