  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Araplar çıldırmış olmalı! Lionel Messi'ye 750 milyon euro...

Araplar çıldırmış olmalı! Lionel Messi'ye 750 milyon euro...

Paylaş

AKŞAM

Manchester City, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'yi transfer etmek için yıldız oyuncunun önüne adeta bir servet sundu.

Diario Sport, Lionel Messi’nin Manchester City ile anlaştığını duyururken, mukavele şartlarına ilişkin detayları da manşete taşıdı.

İspanyol gazetesinin verdiği bilgiye göre; Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli, Manchester City ile 5 yıllık mukavele imzaladı. 33 yaşındaki (24 Haz 1987) Messi, İngiliz ekibinden 250 milyon euro (2 milyar 187 milyon TL) imza parası alacak. Ayrıca her yıl için 100 milyon euro (875 milyon TL) da net maaş ödenecek. Messi’nin Başkan Josep Bartomeu’yu birkaç kez aradığı ancak başkanın Arjantinli süper starın telefonlarına çıkmadığı belirtildi. 

BARTOMEU DÜŞÜYOR 

Öte yandan, Barcelona taraftarı Başkan Bartomeu’nun düşmesi için imza kampanyası başlattı. Kısa sürede yüzlerce üyenin imza attığı kampanyada sayı 16 bin 500’e ulaşırsa Bartomeu mecburen erken seçime gidecek.

Kulüplerin Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz
Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Divan Kurulları hemfikir: Dört büyükler satılamaz

Galatasaray'dan Fred bombası
Galatasaray'dan Fred bombası

Galatasaray'dan Fred bombası

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a ya Marcone ya Baeza
Trabzonspor'a ya Marcone ya Baeza

Trabzonspor'a ya Marcone ya Baeza

Ön libero arayışlarını sürdüren Fırtına'da iki isim öne çıkıyor.

Gökhan Töre de bitti
Gökhan Töre de bitti

Gökhan Töre de bitti

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu
Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu

Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu

Galatasaray, ilk yarıda seyircisiz oynanan maçların karşılığında 2. yarıda da aynı maçların seyircisiz oynanması için TFF'ye başvurdu.

Araplar çıldırmış olmalı! Messi'ye 750 milyon euro...
Araplar çıldırmış olmalı! Messi'ye 750 milyon euro...

Araplar çıldırmış olmalı! Messi'ye 750 milyon euro...

Manchester City, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'yi transfer etmek için yıldız oyuncunun önüne adeta bir servet sundu.

Galatasaray cephesinden Marcao açıklaması
Galatasaray cephesinden Marcao açıklaması

Galatasaray cephesinden Marcao açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Marcao'ya teklif olmadığını söyledi.

Güneş: Pazarlık yapan gelmesin
Güneş: Pazarlık yapan gelmesin

Güneş: Pazarlık yapan gelmesin

Şenol Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” diye konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.