Araplar çıldırmış olmalı! Lionel Messi'ye 750 milyon euro...

AKŞAM

Manchester City, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'yi transfer etmek için yıldız oyuncunun önüne adeta bir servet sundu.

Diario Sport, Lionel Messi’nin Manchester City ile anlaştığını duyururken, mukavele şartlarına ilişkin detayları da manşete taşıdı.

İspanyol gazetesinin verdiği bilgiye göre; Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli, Manchester City ile 5 yıllık mukavele imzaladı. 33 yaşındaki (24 Haz 1987) Messi, İngiliz ekibinden 250 milyon euro (2 milyar 187 milyon TL) imza parası alacak. Ayrıca her yıl için 100 milyon euro (875 milyon TL) da net maaş ödenecek. Messi’nin Başkan Josep Bartomeu’yu birkaç kez aradığı ancak başkanın Arjantinli süper starın telefonlarına çıkmadığı belirtildi.

BARTOMEU DÜŞÜYOR



Öte yandan, Barcelona taraftarı Başkan Bartomeu’nun düşmesi için imza kampanyası başlattı. Kısa sürede yüzlerce üyenin imza attığı kampanyada sayı 16 bin 500’e ulaşırsa Bartomeu mecburen erken seçime gidecek.

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