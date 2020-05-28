Arap kulübünden Galatasaray'a 5 milyon Euro

Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi olan Younes Belhanda'ya Suudi Arabistan kulübü Al Hilal talip oldu.

Suudi Arabistan basını, Belhanda için Arap ekibinin 5 milyon Euro teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldığını duyurdu. Haberde Al Hilal'ın, kontratı sezon sonunda bitecek olan Carlos Eduardo'nun yerine düşünülen Faslı yıldız için teklif edilen rakamın kabul görmesini umduğu belirtildi.

Ayrıca Belhanda'ya Avrupa'dan birçok teklifin olduğunun altı çizildi. Belhanda, G.Saray'da 3 sezonda 12 gol atıp, 22 gol pası verdi. Öte yandan Al Hilal, Gomis'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatırken, Falcao'yu transfer listesinden çıkardı.

(Sabah)