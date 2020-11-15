Araç değil pilot kazanır

AKŞAM

Bugünkü dev yarış öncesi Lewis Hamilton'un pist eleştirilerine diğer sürücüler yanıt verdi. Red Bull'dan Max Verstappen, “Hamilton'a saygı duyuyorum ama aracı rakipsiz. Yarışın yüzde 90'ını zaten aracı kazanıyor.” derken Renault pilotu Ricciardo, “İstanbul'da araç değil, sürücü kazanacak.” dedi.

Bugün 13.10’da İstanbul’da yapılacak Formula 1 yarışı öncesinde Mercedes pilotu Hamilton’un pisti eleştiren sözlerine rakiplerinden yanıtlar geldi. Red Bull pilotu Max Verstappen, “Mercedes’in harika bir aracı var. Hamilton’la bir sorunum yok ve ona saygı duyuyorum ama yarışın yüzde 90’ını zaten aracı kazanıyor. Elindeki teknik imkanlar nedeniyle rakipsiz. Çok iyi bir pilot olabilir ama arabası çok baskın.” diye konuştu.

BÜTÜN İŞ BİZDE BİTİYOR

Verstappen, “İstanbul’daki pist hepimiz için zor olacak. Açıkçası yol tutuşunu sağlamak güç. Ancak böyle yerlerde araç değil pilot kazanacaktır” şeklinde konuştu. Renault pilotu Daniel Ricciardo, “Yeni bir piste çıkacağız. Yarış son anda İstanbul’a verildi. Yarışta da yağmur yağarsa neler olacağını kimse bilemez. Şimdi bütün iş araçlardan çok pilotlara kalacak. Hepimiz hızlı gitmek istiyoruz. Ancak en küçük dikkatsizlikte yarış biter.” dedi.

YARIŞIN FAVORİSİ YOK

Ricciardo, “İstanbul’daki pistle ilgili eleştirilerde acımasız olmamak gerekiyor. İstanbul, sezon başındaki takvimde yoktu. Yarış son anda verildi. Açıkçası oldukça ilginç bir yarış bekliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. Birçok sürücü, pistteki yol tutuşunun kendilerini zorladığını belirtti. Ancak bu sebeple İstanbul’daki mücadele son yılların en ilginç sonuçlarından birine ev sahipliği yapabilir. Bugünkü yarış öncesinde favori yok!



İSTANBUL'DA YILIN SÜRPRİZİ

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde pole pozisyonunu BWT Racing Point takımından Lance Stroll elde etti. Stroll kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul’da kazandı.



Formula 1 Türkiye GP öncesi sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll, büyük bir sürprize imza atarak kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde etti. Red Bull’dan Max Verstappen ikinci sırayı alırken üçüncü sıra ise yine Racing Point’ten Sergio Perez’in oldu.

Şampiyonluk için piste çıkacak olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada başlayacak. Lance Stroll bu sonucun ardından, “Söyleyecek kelime bulamıyorum. Şoktayım. Kesinlikle kariyerimin en önemli anlarından biri. Her zaman böyle anları hayal ediyoruz. Bunu beklemiyorduk.” açıklamasında bulundu.

Racing Point takımı, resmi Twitter hesabından, "random" olarak da bilinen “gelişi güzel”kahkaha paylaşımı yaptı. Bugün 13.10’da başlayacak tarihi yarış, S Sport ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

"RED BULL BİZDEN İYİ"

Mercedes'in Baş Yarış Mühendisi Andrew Shovlin, “Pist, açıkça çok düşük yol tutuşu özelliğine sahip ve diğerleri bununla bizden daha iyi başa çıkıyor. Red Bull’un iyi çalıştığını görebiliyorsunuz.” dedi.

����Hiç şüphesiz İstanbul Park'ta Lance Stroll'un ardından en çok o konuşuldu. #Formula1 pic.twitter.com/xOMA9UgxYV — Akşam Spor (@aksamspor) November 14, 2020

GECE ÇALIŞMASI

İstanbul Park’ta yol tutuşunu artırmak için önceki gece boyunca binek otomobiller ile çalışma yapıldı. Araçların sürekli olarak lastik yaktığı gözlendi.



ÖDÜL ŞENTOP'TAN

Bugün Formula 1’de ödülü TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek. Şentop, “Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız çok arzu ediyordu ancak KKTC’de önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.” diye konuştu.



İstanbul Park'ta kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll çok mutlu: "İşimi seviyorum" #F1 #İstanbulPark pic.twitter.com/kkXajtq7f9 — Akşam Spor (@aksamspor) November 14, 2020

"BİZİM HATAMIZ"

Pirelli'nin F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola, “Bu pist için belki de en sert lastiklerle gelmemiz hataydı. İstanbul’u her açıdan yeni bir parkur olarak görmeliyiz. Bugün ile alakası olmayan 2011 verilerine bakmakla yetindik.” dedi.



"RASTGELE DEĞİL"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Formula 1’in 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olmasını yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade etmek istiyorum. Pek çok marka organizasyon yaptık. Bunlar rastgele oluşmadı. Emek var, alın teri var.” dedi.



RAMAZAN'DA OLMAZ

İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 2021 F1 sezonunda Vietnam’ın çıkarılması ve yerine Türkiye’nin eklenmesini reddetti. Ak, “Müslüman ülkelerde Ramazan Ayı’nda yarış düzenlenmez. Taraftarlar oruç tutarken yarışa gitmez. Ayrıca tek seferlik yarış için çalışmıyoruz. Bu kadar emeği tek yarış için vermedik.” dedi.



MCLAREN'E CEZA

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

